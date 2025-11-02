به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پیکر پدر شهید محمددهجو پس از تشییع بر دستان مردم شهید پرور شهرستان خوسف و باحضور پرشور اقشار گسترده مردم، نیرو‌های مسلح و مسئولان شهرستان در منزلگاه ابدیش در شهر خوسف آرام گرفت.

مرحوم کربلائی پنجعلی دهجو پدر شهید محمد دهجو در ۷۷ سالگی بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.

شهید محمد دهجو سال ۸۳ در محور خاش - سراوان در اثر واژگونی خودرو در حین ماموریت به شهادت رسید و پیکر وی در زادگاهش روستای دهن رود به خاک سپرده شد.





