شرکت آب و فاضلاب ایلام اعلام کرد: همزمان با انجام تعمیرات در ایستگاه برق سرطاف، برخی مناطق شهر ایلام امروز شاهد افت فشار یا قطع موقت آب خواهند بود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ شرکت آب و فاضلاب ایلام با صدور اطلاعیه‌ای از شهروندان خواست در ساعات اجرای عملیات تعمیراتی، ضمن ذخیره آب مورد نیاز و مدیریت مصرف، از مصارف غیرضروری پرهیز کنند تا خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

بر اساس این اطلاعیه، عملیات تعمیر و به روز رسانی تجهیزات از ساعت ۱۴ تا ۱۶ امروز انجام خواهد شد و در این مدت، مناطق بلوار ۲۴ متری- بلوار سیدالشهدا (ع) - خیابان ۲۲ بهمن- خیابان آیت‌الله حیدری- خیابان خرمشهر- بانبرز- نوروزآباد- فرودگاه سابق - مصلی- بلوار آزادی - بلوار کشوری - بلوار شهید بهشتی - بلوار خرم‌رودی - بلوار جمهوری - بلوار اصناف و بلوار خبرنگار دچار افت فشار یا قطع موقت خواهند شد.

در اطلاعیه شرکت آمده است که تخلیه خطوط و مخازن در حین این عملیات ممکن است زمان وصل مجدد آب را اندکی طولانی‌تر کند با این حال، تمهیدات لازم برای کاهش پیامد‌های احتمالی اتخاذ شده و تلاش مجموعه خدماتی استان بر تداوم پایدار تأمین آب استوار است.

تعداد کل مشترکان آب در استان ایلام ۲۴۹ هزار و ۲۶۱ مشترک و تعداد مشترکان فاضلاب ۱۱۵ هزار و ۷۳۹ مشترک است.