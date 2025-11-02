معاون وزیر نفت از افزایش ۱۶ درصدی ذخیره‌سازی گاز در مخازن زیرزمینی سراجه و شوریجه خبر داد و گفت: امسال رکورد تازه‌ای نیز در تامین گاز نیروگاه‌ها ثبت شده و بر این اساس، بیش از سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتر از سال گذشته به نیروگاه‌ها تحویل داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید توکلی در سومین جلسه هماهنگی سوخت زمستانی که با حضور مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، این رکورد‌ها را نشان‌دهنده آمادگی بالای کشور برای عبور از زمستان پیش‌رو اعلام کرد و اظهار داشت: همچنین طرح گواهی صرفه‌جویی گاز و جایگزینی بخاری‌های با بازده بالا از مصوبات شورای اقتصاد نیز، امسال به مرحله اجرایی رسیده است که این طرح‌ها نقش مهمی در بهبود بازده انرژی و کاهش مصرف گاز دارند.

وی، الگوی جدید مصرف گاز خانگی را رویکردی عدالت‌محور و چندبعدی در مدیریت مصرف برشمرد و یادآور شد: عدالت در تعرفه‌گذاری گاز و مدیریت مصرف فقط با پایش دقیق مشترکان، تحلیل داده‌های مصرفی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور محقق می‌شود.

توکلی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه‌های فنی، فرهنگی و فناوری اطلاعات، افزود: بر اساس گازب‌های اعلام‌شده در مهرماه، ۹۴ درصد از واحد‌های مسکونی گازب‌هایی کمتر از ۵۰ هزار تومان پرداخت کرده‌اند که نشان‌دهنده اثربخشی تعرفه‌گذاری در پله‌های اول و دوم است.

معاون وزیر نفت در امور گاز اعلام‌کرد: الگوی جدید مصرف گاز خانگی با هدف تحقق عدالت طراحی شده تا مشترکان پرمصرف متناسب با الگوی واقعی خود پرداخت کنند.

وی در خصوص مصوبه اخیر هیات وزیران خاطرنشان کرد: این مصوبه فقط به اصلاح تعرفه‌ها محدود نیست و هشت بند کلیدی از جمله مدیریت مصرف در ساختمان‌های دولتی را شامل می‌شود که نشان می‌دهد دولت با این تصمیم، اجرای بهینه‌سازی را از خود آغاز کرده و عدالت‌محوری را در عمل نشان داده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: حدود ۱۰ درصد از مشترکان خانگی کشور از دهک‌های اول و دوم و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که در پله اول مصرف، در عمل گازب‌های آنها صفر محاسبه می‌شود. هدف اصلی این طرح، حمایت از اقشار کم‌درآمد و مدیریت مصرف در بخش‌های پرمصرف است.

توکلی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درخصوص این‌که «جنگ امروز دیگر یک جنگ تحمیلی نیست، بلکه یک جنگ ترکیبی است»، ادامه داد: امروز در میانه یک جنگ ترکیبی هستیم؛ جنگی که در جبهه اقتصاد، رسانه، اخلاق، روایت‌ها و اجتماع جریان دارد و تنها با همدلی، شفافیت و باور به توان داخلی می‌توان از آن سرافراز بیرون آمد.

معاون وزیر نفت در امور گاز اذعان کرد: از همه همکاران می‌خواهم در بیان واقعیت‌ها و اقدامات انجام‌شده دقت داشته باشند. امروز شرکت ملی گاز ایران در حوزه مدیریت مصرف، ذخیره‌سازی و تامین پایدار انرژی به مرحله‌ای از بلوغ و خودباوری رسیده که با اتکا به توان داخلی و همدلی مجموعه، می‌تواند زمستانی آرام و پایدار را برای مردم رقم بزند.