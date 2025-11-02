پخش زنده
دبیر شورایعالی مناطق آزاد از اصلاح قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سال با هدف افزایش سرمایهگذاری و تسهیل فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به پیگیریهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای احیای مزیتها و مشوقهای قانونی این مناطق گفت: اصلاح قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سال با کار کارشناسی دقیق و حضور فعال نمایندگان و مدیران مناطق در دهها جلسه، نهایی شد.
رضا مسرور افزود: در این اصلاحیه موضوعاتی، چون مالیات بر ارزش افزوده، بازگشت مالیات به سازمانهای مناطق آزاد پس از دو دهه، و سایر چالشهای این مناطق مورد بازنگری قرار گرفته است.
او با بیان اینکه رویکرد جدید دولت چهاردهم بر بازمهندسی مناطق آزاد و بازگشت به فلسفه اولیه تأسیس آنها است گفت: این نگاه تحولآفرین و اعتقادی در دولت و در میان حامیان توسعه نویدبخش دورهای تازه برای مناطق آزاد است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طرح بررسی رفع محدودیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی در کمیسیون بودجه مجلس خبر داد و افزود: با حمایت مجلس و دولت، این اصلاحیه قانونی و سایر برنامههای تحول مناطق آزاد تا پایان امسال نهایی خواهد شد و نباید ناامید بود؛ با همکاری همه ارکان و همراهی بخشخصوصی، میتوانیم مسیر رشد و رونق مناطق آزاد را احیاء کنیم.