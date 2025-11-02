به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان حین گشت و کنترل در یکی از زیستگاه‌های آزاد اردستان یک متخلف سابقه دار شکار و صید غیر مجاز را دستگیر کردند.

حسین شواخی افزود: از متخلف لاشه دو قطعه کبک وحشی و یک قبضه سلاح تک لول کالیبر ۱۲ کشف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

شهرستان اردستان ۹۴ هزار هکتار جنگل دست کاشت تاغ، ۸۷۰ هزار هکتار مرتع و دو زیستگاه حیات وحش (منطقه حفاظت شده کهیاز با ۹۹ هزار هکتار و منطقه شکار ممنوع خارو با ۱۰۲ هزار هکتار وسعت) دارد.

این منطقه زیستگاه گونه‌های جانوری از جمله کل و بز، قوچ و میش، جبیر، هوبره، زاغ بور، کبک و تیهو، گربه وحشی، روباه، گرگ، کفتار، گربه شنی و کاراکال است.