فرمانده انتظامی شهرستان ایلام گفت: با تلاش مأموران کلانتری ۱۲، سارق حرفه‌ای ساختمان‌های نیمه‌کاره که در پنج فقره سرقت دست داشت، شناسایی و دستگیر شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: در راستای برخورد با پدیده شوم سرقت و مبارزه با سارقان ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ طی روز‌های گذشته طرح‌های انتظامی را با هدف پیشگیری از سرقت اجرا کردند.

وی اضافه کرد: پس از وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره در شهر ایلام، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تصریح کرد: ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ طی هماهنگی با مرجع قضائی، با جمع آوری ادله و مستندات کافی در خصوص دست داشتن یک سارق حرفه‌ای در وقوع سرقت ها، موفق شدند وی را دریک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۵ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره در سطح شهر ایلام اعتراف کرد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی َشد.