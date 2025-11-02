پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صمد نژاد ابراهیمی؛ مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی وزارت علوم در نامهای به معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، رؤسای انجمنهای علمی و سردبیران و مدیران مسئول نشریات علمی اعلام کرد که بر اساس تفاهم میان دفتر سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم و مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، از این پس نشریات دارای اعتبار علمی که موفق به کسب رتبه از سوی کمیسیون نشریات شوند، بهصورت خودکار در پایگاه ISC نمایه خواهند شد و شاخصهای چارک (Quartile) و ضریب تأثیر (Impact Factor) برای آنها محاسبه میشود.
در راستای یکپارچگی و هماهنگی هر چه بهتر میان نهادهای مرتبط با نشریات علمی بدین وسیله به آگاهی میرسد که بر اساس تفاهم به عمل آمده میان دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، مقرر گردیده است نشریاتی که موفق به کسب اعتبار و رتبه از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور میشوند به صورت خودکار در پایگاه ISC نیز نمایه شوند.
همچنین نشریات مذکور میتوانند در سامانه نشریات مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) ثبت نام نموده و در فهرست نشریات معتبر این پایگاه قرار گیرند. لازم به ذکر است. مراحل تعیین چارک (Quartile) و ضریب تأثیر (Impact Factor) بر اساس دستور العملها و ضوابط آن مؤسسه انجام خواهد شد.