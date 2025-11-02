معاون وزیر امور خارجه گفت: افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل پس از پاسخ ایران فرو ریخت. متجاوز به ایران بدون تردید از تصمیم خود پشیمان خواهد شد. ما مردمی صلح‌طلب هستیم؛ اما اگر جنگ به ما تحمیل شود، خوب می‌جنگیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سعید خطیب‌زاده»، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی CTV بلاروس، به بررسی مسائل امنیتی، روابط بین‌المللی و چالش‌های جهانی پرداخت.

این گفت‌و‌گو در حاشیه سومین اجلاس ساختار امنیت اورآسیایی در بلاروس انجام شد و خطیب‌زاده از دولت میزبان برای دعوت و برگزاری موفق این اجلاس تشکر کرد.

خطیب‌زاده در بخش نخست گفت‌و‌گو بر اهمیت دیدار‌های حاشیه‌ای کنفرانس تاکید کرد و گفت: در حاشیه این کنفرانس، دیدار‌های مهمی انجام شد و من نیز از این فرصت برای گفت‌و‌گو با وزیر امور خارجه بلاروس استفاده کردم. این گفت‌و‌گو‌ها بسیار پربار و سازنده بود.

وی امنیت را برای ایران نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه تجربه‌ای عینی توصیف کرد و به حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران اشاره کرد و گفت: در تابستان گذشته، آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حمله کردند. در این حمله در عملیات ترور شماری از دانشمندان و فرماندهان عالی‌رتبه ما در حالی که به همراه خانواده‌هایشان در نیمه‌های شب ترور شده و به شهادت رسیدند. آنان گمان کردند ایران تسلیم می‌شود؛ اما پاسخ ایران قاطع و کوبنده بود و ۱۲ روز بعد خودشان درخواست آتش‌بس کردند.

معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین به اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته به کشور‌های متعددی در خاورمیانه تجاوز کرده و بخش‌هایی از سوریه را اشغال کرده است، اما با حمله به ایران، بزرگ‌ترین اشتباه تاریخ خود را مرتکب شد.

وی تاکید کرد: افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل پس از پاسخ ایران فرو ریخت.

خطیب‌زاده با طرح این هشدار که جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی آمریکا و اسرائیل همچنان ادامه دارد، افزود: جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی آمریکا و اسرائیل پایان نیافته است؛ آنان هیچ پایبندی به قوانین بین‌المللی ندارند. ما در ایران در پی آنیم که پیش از هر چیز از وقوع جنگ جدید جلوگیری کنیم، اما اگر جنگی دیگر آغاز شود، ایران راه دیگری ندارد مگر اینکه یک پیروزی قاطع علیه متجاوز به دست آورد. متجاوز بدون تردید از تصمیم خود پشیمان خواهد شد.

در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، خطیب‌زاده به تحلیل برنامه‌های ایالات متحده پرداخت و گفت: پیش از هر چیز باید ببینیم برنامه ایالات متحده چیست و چه چیزی در سر دارند. امروز آمریکا آشکارا از ابزار زور علیه دیگر کشور‌ها استفاده می‌کند و در عریان‌ترین حالت چندین دهه گذشته خود در استفاده از زور بر علیه دیگران است. هدف اصلی آمریکا تضمین هژمونی و سلطه بر دیگر کشور‌ها از طریق قدرت نظامی است. تبدیل وزارت دفاع به «وزارت جنگ» در همین چارچوب قابل فهم است.

وی به اظهارات ترامپ اشاره کرد و گفت: ترامپ در تلویزیون صریحاً گفت که ایالات متحده دیگر نمی‌خواهد طبق قوانین بین‌المللی و مبتنی بر اصول سیاسی صحیح رفتار کند، بلکه تنها می‌خواهد به هر قیمتی «پیروز» میدان باشد. در اظهارات اخیر خود از کشتار مردم ونزوئلا به عنوان یک اتفاق طبیعی نام برد، مردم فلسطین را تهدید کرد که برایشان جهنم به‌پا خواهد کرد و نسل‌کشی اتفاق افتاده را معمولی جلوه داد. این رفتار‌ها نشان می‌دهد که وضعیت قبلی و نظم جهانی که می‌شناختیم، به واسطه اقدامات آمریکا و متحدانش به‌کلی تغییر کرده است. آمریکا و کترگزار منطقه‌ای‌اش، اسراییل، تجدید نظر طلب فعال شده‌اند.

خطیب‌زاده بر لزوم مقاومت جمعی تاکید کرد: آنها دیگر به هیچ ارزش اخلاقی، سیاسی یا بین‌المللی پایبند نیستند. برای ما، برای بلاروس، برای چین و روسیه و دیگر کشور‌های مستقل جهان، این به معنای آن است که نباید اجازه دهیم آینده‌مان به بازی گرفته شود. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها با سرنوشت ملت‌هایمان قمار کنند. راهی جز مقاومت و ایستادگی نداریم. متجاوزان تصور می‌کنند می‌توانند «جهان جنوب» را وادار به تسلیم کنند، اما اشتباه می‌کنند.

وی افزود: از آنجا که رویکرد آنها راهبردی برای بازنویسی نظم جهانی است، نمی‌توانیم در برابر چنین سیاست‌هایی به‌صورت انفرادی و مقطعی و یا تاکتیکی واکنش نشان دهیم. باید با هم متحد شویم و راهبردی مشترک اتخاذ کنیم. تنها در آن صورت می‌توانیم در برابر رقیب پیروز شویم.

خطیب‌زاده به سخنان رئیس‌جمهور بلاروس اشاره کرد و گفت: آنچه آقای لوکاشنکو در کنفرانس گفت، بسیار مهم است. سازمان‌هایی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشور‌های «جهان جنوب» باید این آگاهی را به اقدام تبدیل کنند تا طرف مقابل را وادار به عقب‌نشینی نمایند.

وی تصریح کرد: ما هیچ گاه به دنبال تقابل نبودیم، اما آنها مسیر تقابل را در پیش گرفتند. در میانه مذاکرات بودیم، ولی با اقداماتشان مسیر دیپلماسی را تغییر دادند و به ما حمله کردند. ما مردمی صلح‌طلب هستیم؛ اما اگر جنگ به ما تحمیل شود، خوب می‌جنگیم. ایران کهن‌ترین تمدن زنده جهان است و در روابط بین‌المللی تنها زبان احترام و عدالت را می‌پذیرد.

خطیب‌زاده درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: بلاروس از حق مشروع کشور‌ها در دستیابی به انرژی و توسعه فناوری هسته‌ای حمایت می‌کند و ما از این موضع استقبال می‌کنیم. این موضع، اصولی و عادلانه است. میان کشور‌هایی که برای خود «حق مطلق» قائل می‌شوند و کشور‌هایی که به‌دلایل سیاسی از حقوق خود محروم می‌شوند، تفاوتی در استفاده صلح‌آمیز از فن‌آوری هسته‌ای قائل نمی‌شویم. از حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای قاطعانه دفاع می‌کنیم.

وی تاریخچه برنامه هسته‌ای ایران را یادآور شد و افزود: برنامه هسته‌ای ایران در دوران پیش از انقلاب اسلامی ایران و با کمک آمریکا آغاز شد؛ آمریکایی‌ها دانشمندان ایرانی را آموزش دادند. اما پس از انقلاب، همین کشور مانع ایران شد. ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، در حالی که رژیم صهیونیستی حتی عضو این پیمان نیست و زرادخانه هسته‌ای خود را پنهان نمی‌کند.

خطیب‌زاده به بازرسی‌های آژانس اشاره کرد و گفت: هنگام حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، ۲۲ بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران حضور داشتند و در همان زمان مشغول فعالیت بودند. بیشترین حجم بازرسی‌های تاریخ آژانس در ایران انجام شد و هیچ انحرافی یافت نشد. مدیرکل آژانس نیز دو هفته پیش تأیید کرد که پیش و پس از آن حملات هیچ تخلفی مشاهده نشده است.

وی تاکید کرد: آنان به‌خوبی می‌دانند که ایران به دنبال تولید سلاح کشتار جمعی نیست. مشکل اصلی‌شان این است که استقلال ایران را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند با کشوری مستقل رابطه‌ای برابر داشته باشند. هدفشان فقط این است که ایران در موضع ضعف قرار داشته و نتواند از خود دفاع کند. آنها می‌گویند: یا با ما باشید و طبق شرایط ما، یا اگر نه، هیچ حق و امکانی نخواهید داشت. پاسخ ایران روشن است: ما اقمار هیچ قدرتی نیستیم، کما اینکه برای خود نیز قمری نمی‌خواهیم. اجازه نمی‌دهیم با زبان زور با ما سخن گفته شود. ما مرزها، حقوق و توان خود را می‌شناسیم و به آن باور داریم.

در بخش دیگری از این مصاحبه، خطیب‌زاده به بحران اوکراین پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین بحران‌های فعلی جهان و منطقه، جنگ اوکراین است. سیاست اروپا برای طولانی کردن این جنگ بسیار مخرب است. وقتی این بحران پایان یابد، برای همه بهتر خواهد بود. ایران از پیشنهاد دولت و رئیس‌جمهور بلاروس برای کمک و همکاری در پایان این درگیری استقبال می‌کند و مایل است سریع‌ترین راه برای خاتمه جنگ را حمایت کند.

وی درباره روابط ایران و بلاروس گفت: روابط ایران و بلاروس همواره در سطح بالایی بوده است. بلاروس از ایران علیه تحریم‌ها حمایت نکرده و از حق ایران برای توسعه مستقل خود حمایت کرده است. این امر متقابلاً از سوی ایران در حمایت از مینسک بوده است. در سال‌های اخیر، روابط دو کشور بهبود قابل توجهی یافته است؛ از جمله دیدار رئیس‌جمهور بلاروس از ایران و ملاقات با مقامات عالی‌رتبه.

خطیب‌زاده در ادامه به تشریح برنامه‌های آینده میان ایران و بلاروس خبر پرداخت و گفت: ما به‌طور مستمر تبادل بازدید‌های سطح بالا داریم و توافق استراتژیک میان ایران و بلاروس نقطه اوج و تحول‌آفرین در روابط ما خواهد بود. در آینده نزدیک، قصد داریم بازدید وزیر امور خارجه ایران از بلاروس را برگزار کنیم، کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و مشورت‌های دیپلماتیک میان وزارتخانه‌ها را پیگیری کنیم و مذاکرات حقوقی را ادامه دهیم.

وی افزود: هنوز به سطح کامل روابط که انتظار داشتیم نرسیده‌ایم و کار‌های زیادی برای انجام دادن داریم. بیش از هر چیز باید بر روابط مردم و بخش خصوصی تمرکز کنیم. به‌عنوان نمونه، ایران به‌صورت یک‌طرفه ویزای شهروندان بلاروس را لغو کرده و سفر به ایران برای بلاروس‌ها آزاد است. ایران کشوری با جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفر است و در صورت لغو ویزا از سوی بلاروس، گردشگران ایرانی نیز می‌توانند به آن کشور سفر کنند. پروژه‌های لجستیکی و استفاده از کریدور‌های ترانزیتی در دست اقدام است و انتظار داریم در آینده نزدیک به نتیجه برسند.

خطیب‌زاده به وضعیت خاورمیانه اشاره کرد و گفت: در خاورمیانه طی دو سال گذشته، جنایات واقعی و فاجعه‌ای مانند نسل‌کشی، بمباران گسترده، تخریب بیمارستان‌ها و مدارس و قتل غیرنظامیان فلسطینی رخ داده است. هیچ صلح واقعی برقرار نشده و هرگونه توافق موقت، کوتاه‌مدت بوده است. نمونه آن توافق در شرم‌الشیخ است که نمایندگان فلسطین در آن حضور نداشتند.

وی راه‌حل را چنین توصیف کرد: ایران معتقد است صلح واقعی با اقدامات ظاهری یا قهرآمیز ایجاد نمی‌شود. تنها راه حل، ایجاد دولت مستقل و واحد فلسطین است. تمامی اقدامات اسرائیل طی ۷۷ سال گذشته برای نادیده گرفتن موجودیت فلسطین تاکنون موفق نبوده است. مسئله فلسطین نمی‌تواند با توافق‌های پشت پرده یا نسل‌کشی حل شود، بلکه باید با تأسیس یک دولت فلسطینی واقعی حل شود.

خطیب‌زاده در پایان گفت: ما امیدواریم که نیرو‌های خیرخواه و صلح‌طلب جهان هرچه سریع‌تر متحد شوند تا صلح پایدار بر پایه احترام به تمام کشور‌ها برقرار شود.