سندجامع پدافند غیرعامل جادههای اصفهان برای نخستینبار تهیه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راهداری استان اصفهان گفت:پدافند عامل استفاده مدیریت برنامهریزی، تصمیمگیری و اقدامات پیشگیرانه در زمان بحران و همچنین کاهش تلفات ناشی از آن را شامل میشود، که در این راستا اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان به عنوان اولین ادارهکل در کشور در خصوص تهیه سند جامع پدافند غیرعامل اقدام کرده است.
فرزاد دادخواه ادامه داد: در این سند شناسایی داراییهای ادارهکل در استان از راهها، تونلها، بناهای فنی، سامانهها، پایانهها و مراکز ثقلی بار و مسافر به منظور برنامه ریزی در دستور قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در استان بیش از ۹ میلیون جابجایی مسافر درون و برون استانی و بیش از ۶۰ میلیون تن حمل کالا با بارنامه در سال اجرا میشود، ادامه داد: روزانه به طور متوسط بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تردد در راههای اصلی استان ثبت میشود و قطع هر کدام از این راهها به مانند قطع عضوی در بدن است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان گفت: هرچند اصفهان که از نظر شبکه ریلی توسعه چندانی نداشته، اما بیش از ۹۰ درصد حمل بار و جابجایی مسافر از طریق جادههای این استان در جریان است.
فرزاد دادخواه با بیان اینکه استان اصفهان به دلیل قرارگیری در مرکز کشور و همسایگی با ۹ استان و دارا بودن بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه نقش ویژه و اثرگذاری در کشور در خصوص حمل و نقل جادهای دارد، ادامه داد: براین اساس هرگونه خلل و اشکالی در راههای این حوزه، بر روند کل حمل و نقل کشور تأثیر میگذارد.