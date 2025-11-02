به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمود درویشی فرماندار بویین میاندشت درجلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان گفت: این زمین‌ها به زودی با انجام مراحل قانونی به زوج‌های واجد شرایط واگذار می‌شود.

امام جمعه بویین میاندشت نیز با انتقاد ازاینکه اجرای طرح‌های اشتغالزایی در قالب تعاونی و یا گروهی درشهرستان بسیار ضعیف بوده است گفت: متاسفانه جمعیت روستا‌ها بسیار کاهش یافته است و امکان سرمایه گذاری انفرادی برای اهالی روستا‌ها فراهم نیست.

حجت الاسلام حسن اسکندری افزود: بهتر است به صورت گروهی و یا درقالب تعاونی‌های تولید، طرح‌های اشتغالزایی وتولیدی راه اندازی و الگو سازی شود.