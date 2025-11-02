به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: در هفت ماهه امسال، ۹۵۵ هزار و ۲۱۴ تن کالا به ارزش ۶۳۱ میلیون و ۷۴۹ هزار دلار از طریق گمرکات استان اصفهان صادر شده است.

رسول کوهستانی پزوه ادامه داد: در این مدت میزان درآمد گمرکات استان اصفهان ۶۰ درصد رشد داشته است.

وی کالا‌های صادراتی گمرکات استان را ۵۳۳ قلم برشمرد و افزود: در این مدت فرآورد‌های نفتی، محصولات لبنی، چدن، آهن و فولاد، فرش ماشینی و مس و مصنوعات آن عمده محصولات صادراتی گمرکات استان بوده است.

رسول کوهستانی پزوه کشور‌های مقصد صادراتی گمرکات استان اصفهان را ۷۴ کشور دانست و ادامه داد: پاکستان، عراق، افغانستان، امارات متحده عربی و ترکیه از بزرگترین مقاصد صادراتی گمرکات استان هستند.

وی همچنین به واردات ۸۱ هزار و ۸۷۰ تن کالا به ارزش ۳۸۷ میلیون دلار از طریق گمرکات استان خبر داد و گفت:ماشین‌آلات مکانیکی و برقی، آلومینیوم و مصنوعات، خودرو و قطعات آن و محصولات آهن و فولاد از عمده کالا‌های وارداتی به استان در این مدت بوده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان ادامه داد: چین، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان و ایتالیا از مقصد‌های کالا‌های وارداتی به این استان است.