فرماندار شهرستان ورامین گفت: براساس آمار رسمی آموزش و پرورش این شهرستان طی سه سال آینده به ساخت ۲۷ مدرسه جدید نیاز دارد تا کمبود فضای آموزشی آن جبران شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین عباسی در جلسه نهضت مدرسه‌سازی به ریاست محمد صادق معتمدیان استاندار تهران که به صورت مجازی و ویدئو کنفرانسی برگزار شدگفت: بر اساس آمار رسمی آموزش و پرورش شهرستان ورامین برای سه سال آینده نیاز به ساخت ۲۷ مدرسه جدید دارد که به مدارس شهرستان اضافه شود تا نیاز به فضای آموزشی شهرستان برطرف شود.

وی با بیان اینکه نقطه آغاز مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه مدرسه‌سازی از جلسه ۱۸ مهرماه کلید خورده است افزود : در حال حاضر ۱۱ مدرسه در سطح شهرستان در حال ساخت است که تعدادی از این مدارس را اداره نوسازی و تعدادی را هم خیران در دست ساخت دارند.

فرماندار ورامین گفت: در مجتمع امام حسین(ع) ، چهار مدرسه در حال ساخت است که یکی از آن‌ها آماده بهره‌برداری است و سه مدرسه دیگر ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند .

وی بیان کرد: همچنین در روستاهایی مانند کلاته‌ و جوادآباد و هفت جوبه نیز طرحهای آموزشی با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۹۵ درصد در دست اجراست که با تلاش دستگاه‌های اجرایی و خیرین ، تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید .

عباسی در پایان تأکید کرد: با همکاری آموزش و پرورش اداره نوسازی ، خیرین و مجموعه‌های اجتماعی ، امیدواریم تا سال آینده تمامی مدارس نیمه‌تمام به بهره‌برداری برسد .

استاندار تهران ضمن تشکر از ارائه گزارش بر رفع موانع مدرسه‌سازی در شهرستان ورامین، برنامه‌ریزی برای ارتقای سرانه آموزشی و کاهش محرومیت در این منطقه همچنین بر لزوم توجه به جمعیت بالای شهرستان و نیازسنجی دقیق برای احداث مدارس بر اساس نیاز واقعی و پراکندگی جمعیت تأکید کرد.

معتمدیان استاندار تهران همچنین دستور داد هفته‌ای یک روز را به پیگیری طرح‌های مدرسه‌سازی اختصاص دهند و هرگونه مانع به استانداری گزارش شود تا اهداف دولت در مسیر نهضت توسعه عدالت آموزشی محقق گردد.