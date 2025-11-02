پخش زنده
امروز: -
نشست شورای اداری شهرستان خرمشهر با چند محور امروز در فرمانداری ویژه خرمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه خرمشهر در نشست شورای اداری محور اول این نشست را ستاد امر به معروف و نهی از منکر و محور دوم را ۱۳ آبان اعلام کرد و خواستار داشتن شورای امربه معروف و نهی از منکر در ادارات و سازمانها شد و این موضوع ابلاغ شده و باید تشکیل شود.
حجت الاسلام والمسلمین عادل پور گفت: این شوراها باید در راستای تکریم مردم نظارت این شوراها داشته باشند.
فرماندار ویژه شهرستان با اشاره به فرارسیدن سالروز سیزده آبان و برگزاری راهپیمایی روز دانش آموز گفت: روز سه شنبه در راس ساعت ۹ صبح راهپیمایی ۱۳ آبان از پل شهید جهان آرا تا مسجد جامع خرمشهر برگزار میشود.
شاهین هاشمی از برگزاری دیگر برنامهها از جمله برپایی غرفههای فرهنگی در کنار مسجد جامع خرمشهر خبر داد.
مدیر آموزش و پرورش خرمشهر هم در این نشست گفت: برنامههای ویژه از جمله جهاد تبیین به مدت یک هفته در مدارس خرمشهر برگزار خواهد شد.
خانم فاطمی نیا در ادامه خواستار جابجایی دانش آموزان مدارس دور افتاده برای شرکت در مراسم راهپیمایی شد.
محور سوم نشست هم در خصوص آماده سازی دستگاههای اجرایی در خصوص آمادگی برای فصل بارندگی بود.
عبدالهی زاده شهردار خرمشهر هم از ترمیم و آماده بودن پمپهای دفع آبهای سطحی خبر داد و گفت: تمامی تدابیر لازم برای پیش گیری از آب گرفتگی معابر اندیشیده شده و مردم نگران نباشند.