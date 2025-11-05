به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، درجزین که باغ شهری سرسبز در استان سمنان است بخاطر داشتن باغ های پر بار انار به شهر یاقوت سرخ معروف شده .

انارکاران همزمان با برداشت این محصول ، رب انار را هم که در طب سنتی خواص دارویی دارد به روش های بومی می پزند.

فصل برداشت انار در در جزین نه تنها نشان‌دهنده تلاش و زحمت باغداران است؛ بلکه طعمی شیرین از سنت‌های کهن این منطقه را نیز در خود دارد.