بانوان درجزینی این روزها همزمان با برداشت انار در حال پخت رب انار با روش های سنتی و بومی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، درجزین که باغ شهری سرسبز در استان سمنان است بخاطر داشتن باغ های پر بار انار به شهر یاقوت سرخ معروف شده .
انارکاران همزمان با برداشت این محصول ، رب انار را هم که در طب سنتی خواص دارویی دارد به روش های بومی می پزند.
فصل برداشت انار در در جزین نه تنها نشاندهنده تلاش و زحمت باغداران است؛ بلکه طعمی شیرین از سنتهای کهن این منطقه را نیز در خود دارد.