به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی کاشان گفت: میانگین برداشت به از هر هکتار به طور میانگین ۱۷ تا ۲۰ تن محصول برداشت می‌شود و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۷۰۰ تن به برداشت شود.

علی محلوجی افزود: برداشت محصول به از اواسط مهر آغازمی شود و تا اواخر آبان ادامه دارد.

وی گفت: ملس، اصفهانی و بومی از ارقام به کشت شده در شهرستان کاشان است، اما در سال‌های اخیر با ورود رقم جدید به، شاهد افزایش روزافزون کمیت و کیفیت این محصول هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی کاشان افزود: میوه به تولید شده در شهرستان کاشان علاوه بر مصرف اهالی به شهر‌های همجوار و مرکز استان هم ارسال می‌شود

میوه به، میوه‌ای خوش طعم و معطر است و اغلب به صورت دم نوش، خشک شده، مربا و یا در غذا‌های مختلف مصرف می‌شود.