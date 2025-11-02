پخش زنده
امروز: -
برداشت به از ۱۱۷ هکتار باغهای مناطق کوهستانی کاشان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی کاشان گفت: میانگین برداشت به از هر هکتار به طور میانگین ۱۷ تا ۲۰ تن محصول برداشت میشود و پیش بینی میشود امسال بیش از ۱۷۰۰ تن به برداشت شود.
علی محلوجی افزود: برداشت محصول به از اواسط مهر آغازمی شود و تا اواخر آبان ادامه دارد.
وی گفت: ملس، اصفهانی و بومی از ارقام به کشت شده در شهرستان کاشان است، اما در سالهای اخیر با ورود رقم جدید به، شاهد افزایش روزافزون کمیت و کیفیت این محصول هستیم.
مدیر جهاد کشاورزی کاشان افزود: میوه به تولید شده در شهرستان کاشان علاوه بر مصرف اهالی به شهرهای همجوار و مرکز استان هم ارسال میشود
میوه به، میوهای خوش طعم و معطر است و اغلب به صورت دم نوش، خشک شده، مربا و یا در غذاهای مختلف مصرف میشود.