به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج و زیارت استان اعلام کرد: بیش از ۹۰۰ نفر از دارندگان اسناد حج تمتع تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۸۶ در استان برای حضور در کنگره عظیم حج تمتع ۱۴۰۵ اقدام به پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند.

دستگردی گفت: با توجه به استقبال مشتاقان زیارت بیت‌الله‌الحرام و نزدیک شدن به تکمیل ظرفیت سهمیه استان، از تمامی دارندگان اسناد تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۸۶ دعوت می‌شود هر چه سریع‌تر نسبت به تکمیل اطلاعات و واریز هزینه علی الحساب سفر به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از طریق سامانه my.haj.ir اقدام کنند.

وی افزود: سهمیه اهل سنت استان تکمیل شده و با پیگیری انجام شده از ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه تعداد ظرفیت محدود باز شده است و به محض تکمیل ظرفیت متوقف خواهد شد.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی اعلام کرد: تخصیص نهایی سهمیه استان و بالتبع شهرستان‌ها ارتباط مستقیم به میزان آمار پیش‌ثبت‌نام‌ها دارد و در صورت تکمیل ظرفیت، امکان ثبت‌نام جدید فراهم نخواهد بود.

دستگردی تاکید کرد: متقاضیان لازم است در اسرع وقت مراحل پیش ثبت‌نام خود را در سامانه اعلام شده نهایی کنند.