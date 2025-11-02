در خراسان رضوی
اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان به طرحهای پدافند غیرعامل
پنج هزار میلیارد ریال به طرحهای پدافند غیرعامل در خراسان رضوی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی گفت: ۴۵ اداره کل، نهاد و مرکز آموزش عالی در این استان از محل اعتبارات تملک دارایی خود، بیش از پنج هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای مرتبط با پدافند غیرعامل هزینه کردهاند.
هاشم جنگی افزود: مطابق تبصره سه قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، دستگاههای اجرایی در استانها میتوانند تا دو درصد از اعتبارات تملک دارایی خود را به منظور حمایت از اهداف پدافند غیرعامل به اجرای طرحهای مرتبط با این موضوع اختصاص دهند.
وی اضافه کرد: البته دستگاههایی که در استان بودجههای ملی دارند نیز مبالغ بیشتری برای طرحهای خاص در حوزه پدافند غیرعامل هزینه کردهاند که تاکنون این مبالغ جمع بندی نشدهاست.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در هفته پدافند غیرعامل (۵ تا ۱۱ آبان)، دستگاههای مختلف، هزار و ۳۷۰ برنامه با محور شعار «پدافند غیرعامل؛ تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» در استان برگزار کردند.
جنگی به برگزاری همایشها و رزمایشهای مختلف در حوزه پدافندهای زیستی، کالبدی، سایبری و مردم محور در شهرستانهای مختلف استان اشاره کرد و گفت: پارسال دستگاههای مختلف علاوه بر تقویت فضای سایبری خود به ارتقای سامانههای پایش تصویری، خرید دیزل ژنراتور و سوخت برای برق اضطراری، رعایت الزامات در طراحی اماکن و حفاظت از (مراکز داده) دیتا سنترها اقدام کردند.
وی افزود: در جلسات با فرمانداران و متولیان محلی در مرزها، مناطق ویژه اقتصادی، گمرکات و بازارچههای مرزی دستورالعملهای لازم در حوزههای مختلف پدافندی به ویژه زیستی در خصوص ورود و خروج کالا و اتباع ارسال شد و این مناطق مکلف به تامین زیر ساختها در این حوزه شدند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین همه دستگاهها موظف شدهاند طرحهای پاسخگویی به حوادث در شرایط اضطرار داشته باشند تا اگر کشور و منطقه با شرایط خاص مواجه شد، آماده به کار باشند و فعالیتها و خدمات ضروری منطقه متوقف نشود.
جنگی اظها کرد: مطابق قانون سازمان پدافند غیرعامل، فرمانداران، رئیس ستاد پدافند غیرعامل شهرستان و مدیران دستگاههای اجرایی نیز رئیس کمیته پدافند غیرعامل دستگاه هستند و پاسخگویی با مسایل مرتبط با پدافند در موارد یاد شده با روسای نهادها است.
به گفته وی، وظیفه اداره کل پدافند غیرعامل استانداری نیز هماهنگی، انسجام بخشی و مطالبهگری در حوزه وظایف محوله در استان است.