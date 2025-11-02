متقاضیان تشرف به حج تمتع ۱۴۰۵ در خوزستان جهت مشرف شدن به خانه خدا نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: با اشاره به انجام پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ گفت: دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ پانزدهم بهمن سال ۱۳۸۶ می‌توانند جهت مشرف شدن به خانه خدا و انجام اعمال مناسک حج پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

محمد امین یاقوت با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد متقاضیان در استان خوزستان پیش ثبت نام خود را انجام داده‌اند افزود: واجدان شرایط تشرف به حج تمتع ۱۴۰۵ ابتدا با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل و به‌روز‌رسانی اطلاعات فردی و حساب بانکی خود اقدام کنند.

او ادامه داد: متقاضیان سپس با مراجعه به بخش حج تمتع و انتخاب گزینه پیش ثبت‌نام، ضمن مطالعه ضوابط پزشکی حج و تأیید مندرجات، در انتها با واریز مبلغ تعیین شده، نسبت به انجام پیش ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیر حج وز یارت خوزستان با اشاره به اینکه یک چهارم سهیمه حجاج کشور متعلق به استان خوزستان است گفت: عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۵، از اوایل ماه ذی‌القعده (دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) آغاز و تا پایان ماه ذی الحجه و اوایل ماه محرم ۱۴۴۸ (اواخر خرداد ماه ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.