زمان و مکان راهپیمایی و تجمع ۱۳ آبان در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آبادان و خرمشهر مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان روز استکبارستیزی و روز دانش آموز در جنوب غرب کشور به این شرح است:

آبادان: ساعت ۸:۳۰ بلوار زنده یاد پرویز دهداری

خرمشهر: ساعت ۹:۰۰ صبح از پل شهید جهان آرا به طرف مسجد جامع

مینوشهر: ساعت ۹:۳۰ دقیقه از میدان بسیج به طرف میدان مقاومت

اروندکنار: ساعت ۹:۰۰ از میدان امام خمینی (ره) به طرف اداره آموزش و پرورش