پخش زنده
امروز: -
تیم واکنش سریع شرکت آب و فاضلاب استان یزد در نخستین مانور سراسری استقرار شرکتهای آب و فاضلاب کشور، در میان ۳۴ تیم شرکتکننده موفق به کسب رتبه اول ارزیابیها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم واکنش سریع شرکت آب و فاضلاب استان یزد در نخستین مانور سراسری استقرار شرکتهای آب و فاضلاب کشور که همزمان با هفته پدافند غیرعامل در اصفهان برگزار شد، در میان ۳۴ تیم شرکتکننده موفق به کسب رتبه اول ارزیابیها شد.
فدوی مدیر دفتر مدیریت بحران پدافند غیرعامل و HSE شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اعلام این موفقیت گفت: حضور مقتدرانه تیم واکنش سریع یزد در رزمایش ملی پدافند غیرعامل، نتیجه تلاشها، هماهنگی و آمادگی مثالزدنی همکاران و همچنین حمایتهای مدیرعامل و هیئتمدیره شرکت آبفا است.
وی، با بیان اینکه این مانور در بازه زمانی ششم تا نهم آبانماه در دانشگاه صنعت آب و برق اصفهان برگزار شد، افزود: ارتقای سطح آمادگی عملیاتی، افزایش هماهنگی بینسازمانی و ارزیابی توان واکنش سریع در شرایط بحرانی از مهمترین اهداف این رزمایش بود.
فدوی حضور تیم اعزامی یزد را متشکل از ۳۸ نفر شامل ۲۷ نیروی واکنش سریع، ۶ عضو تیم مدیریتی و ۵ راننده به همراه ۸ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین عنوان کرد و ادامه داد: این ترکیب نشاندهنده توجه جدی شرکت به نقش حیاتی نیروهای عملیاتی در مدیریت بحران است.
مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE شرکت آبفای استان یزد با اشاره به شاخصهای ارزیابی این رقابتها گفت: نظم و انضباط تیمی و فردی، یکپارچگی و آراستگی در استقرار چادرها، پوشش متحدالشکل نیروها و رعایت دقیق اصول HSE از جمله معیارهایی بود که موجب شد تیم آبفای یزد در رتبه نخست قرار گیرد.
وی، در پایان با تأکید بر تداوم رویکرد پدافند محور در فعالیتهای شرکت خاطرنشان کرد: این موفقیت ارزشمند، انگیزهای دوچندان برای استمرار آموزشهای تخصصی، افزایش توان تجهیزاتی و تقویت تابآوری شبکه خدماترسانی آب و فاضلاب در استان یزد ایجاد میکند.