پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به تبریز با پدر احمدرضا بیضایی، زندانی ایرانی در ترکیه دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به تبریز، برای دومین بار در سه ماه گذشته با پدر احمدرضا بیضایی، زندانی در ترکیه دیدار کرد و پای صحبتهای این پدر شهید نشست.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار گزارشی از پیگیریهای این وزارتخانه را ارائه کرد و افزود: وزارت امور خارجه از همه ابزارهای خود برای آزادی ایشان استفاده خواهد کرد.
احمدرضا بیضایی نویسنده و از اساتید دانشگاه ایرانی در ترکیه، ۲۵ بهمن ماه سال گذشته و در حالی که بههمراه خانواده خود در فرودگاه استانبول منتظر پرواز تهران بود، توسط پلیس این کشور دستگیر شد.