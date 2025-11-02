پخش زنده
جذب سرمایهگذاری یکی از مهمترین مولفههای رشد و توسعه اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمد حسنزاده با بیان این مطلب، گفت: سرمایهگذاری به طور مستقیم فرصتهای اشتغال و تولید را تحت تاثیر قرار میدهد و در نهایت میتواند در توسعه زیرساختها و کیفیت زندگی و رفاه مردم موثر باشد.
وی افزود: برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل یکی از مراحل حیاتی برای توسعه استان است و میتواند در رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی تاثیر بسزایی داشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه سرمایهگذاری منجر به انتقال تکنولوژی و فناوریهای نوین شده و در نتیجه میتواند در افزایش ارزش افزوده استان تاثیر بسزایی داشته باشد، ادامه داد: همچنین درآمدهای دولتی میتواند در نتیجه سرمایهگذاری بخش خصوصی و تولید این بخش افزایش پیدا کند که در نهایت به گسترش خدمات اجتماعی و زیرساختها منجر شود.
حسنزاده با اشاره به اینکه رقابتپذیری به عنوان یکی از مولفههای اساسی رشد اقتصادی و توسعه پایدار است که در نتیجه آن سرمایهگذاریهای جدید میتواند افزایش پیدا کند، گفت: همچنین در نتیجه سرمایهگذاری، وابستگی به منابع کمتر شده و تنوعبخشی در اقتصاد اتفاق میافتد.
وی با بیان اینکه جذب سرمایهگذاریهای خارجی و ورود سرمایهگذاران خارجی میتواند سطح فناوری تولید و ارزش افزوده ما را به شدت افزایش دهد، ابراز امیدواری کرد: همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل بتواند این اهداف را پوشش دهد.