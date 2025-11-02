پیکر مطهر آیت الله سید طیب موسوی، از علمای بزرگ خوزستان با حضور قشر‌های مختلف مردم، در اهواز تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در آستانه شهادت جانسوز حضرت فاطمه الزهرا (س) پیکر پاک آیت الله سید طیب موسوی از علمای بزرگ خوزستان با حضور جمعی از مسئولان، روحانیون، طلاب، عشایر غیور و قشر‌های مختلف مردم در شهرستان اهواز تشییع شد.

در این مراسم شرکت کنندگان با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) پیکر مطهر این عالم فرزانه را از مسجد امام زین العابدین (ع) کوی حصیر آباد تا حرم مطهر علی ابن مهزیار اهوازی تشییع کردند.

پیکر پاک آیت الله سید طیب موسوی پس از تشییع و اقامه نماز توسط آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری، زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان در حرم مطهر علی ابن مهزیاری اهوازی به خاک سپرده شد.

آیت الله سید طیب موسوی در اسفند ماه سال ۱۳۱۹ هجری شمسی در یکی از روستا‌های شهرستان هفتکل در استان خوزستان متولد شد و از محضر عالمان گرانقدری همچون حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، ملکوتی، باقری و مجتبی لنکرانی کسب فیض کرد.

آیت الله موسوی با تاسیس حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) در منطقه کم برخوردار حصیرآباد سال‌ها مشغول به تدریس علوم و معارف اهل بیت (ع)، کمک به مستمندان، امور خیریه و تربیت طلاب علوم دینی بود.

سرانجام این فقیه عالی قدر روز گذشته بر اثر کهولت سن دارفانی را وداع گفت و به ملکوت اعلی پیوست.