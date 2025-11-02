استان زنجان با رشد ۱۷۱ درصدی سفرها در سال ۱۴۰۳، به دومین مقصد محبوب گردشگری بدون اقامت شبانه تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون گردشگری استان زنجان گفت: استان زنجان با دستیابی به رشد ۱۷۱ درصدی سفرها در سال ۱۴۰۳ و تبدیل شدن به دومین مقصد محبوب گردشگری بدون اقامت شبانه، اکنون به عنوان نماد تحول در الگوی سفر ایرانیان شناخته می‌شود

به گفته ی آبیان طبق داده‌های مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، استان زنجان در هر دو نوع سفر با اقامت شبانه و بدون اقامت شبانه در میان استان‌های مقصد با بیشترین سفرها در بهار ۱۴۰۳ قرار گرفته است.

وی گفت: این رشد چشمگیر، زنجان را در کنار استان‌هایی چون گیلان، مازندران، اصفهان، فارس، تهران، کرمانشاه، خوزستان، قزوین و خراسان رضوی در بین پنج مقصد برتر گردشگری داخلی قرار داده است

. معاون گردشگری استان زنجان افزود: با وجود این تغییر رفتار سفر، بررسی اسناد بالادستی حوزه گردشگری کشور نشان می‌دهد هنوز توجه کافی به توسعه رویدادهای گردشگری به عنوان عامل محرک سفرها در سیاست‌های ملی دیده نمی‌شود