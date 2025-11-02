مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی انتظامی مازندران گفت: مردم ما امروز بصیر هستند و در جنگ ۱۲ روزه با هر سلیقه‌ای وارد میدان شدند و ایستادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ یادواره شهدای انتظامی سوادکوه شمالی صبح امروز باحضور مسئولین ومردم ونیروی انتظامی در مسجد روستای آهنگرکلا شیرگاه برگزارشد.

حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی انتظامی مازندران با اشاره به جایگاه شهدا گفت: هرجا نام شهید باشد جای امن و مبارکی است.

وی افزود: یکی از برکات یادواره‌ها آوا سازی است که یاد خاطرشهدا را در اذهان زنده نگه می‌دارد

حجت الاسلام حسینی با مقایسه نیروی مسلح قبل و بعد از انقلاب تصریح کرد: زمانیکه متفقین به ایران آمدند نیروی مسلح چه کردند و امروز بعد انقلاب با همه توطئه‌های استکبار فرزندان شما چه کردند و در دوران جنگ ترکیبی چگونه در مقابل دشمنان ایستادند.

وی یادآوری کرد: مردم ما امروز بصیر هستند و در جنگ ۱۲ روزه چگونه با هر سلیقه‌ای وارد میدان شدند و ایستادند.

به گفته وی، اگر تاریخ را نگاه کنیم می‌بینیم که وقتی مالک در یک قدیمی پیروزی بود لشکریان چگونه دچار جنگ شناختی شدند و حرف امام را گوش نکردند، اما ملت ما در جنگ شناختی و ترکیبی چقدر بصیرت داشتند و ایستادند.

او یادآوری کرد: امروز دشمن روی ولی فقیه چرا صحه می‌گذارند، چون نقطه قوت تشیع ولی فقیه است. امروز خون شهدا هم بصیرت می‌دهد و هم چراغ راه ما انسان‌ها می‌شود.