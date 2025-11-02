به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این پیکار‌ها بیش از ۲۵۰ کاراته‌کا در ۵ رده سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در قالب ۱۴ تیم با یکدیگر رقابت کردند و در پایان باشگاه سجاد الف بر سکوی نخست ایستاد. باشگاه سجاد ب به عنوان دوم دست یافت.

عنوان سومی هم به تیم کیهان رسید و باشگاه دانیال هم چهارم شد.

مسابقات کاراته سبک کیوکوشین ناکامورای استان در خانه کاراته مجموعه ورزشی راحله برگزار شد.