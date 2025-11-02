پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: ۴ هزار و ۳۵۰ سرباز وظیفه در استان دورههای کمکهای اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات را فرا گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسن عبودی مزرعی گفت: این دورهها با هدف ارتقای سطح آگاهی، افزایش توان واکنش در شرایط بحرانی و تقویت تابآوری سربازان در برابر سوانح طبیعی و انسانساز برگزار شده است.
وی ادامه داد: این دورههای آموزشی در نیمه نخست سال جاری با مشارکت فعال مراکز نظامی در شهرستانهای مختلف استان از جمله اهواز، اندیمشک، باوی، رامهرمز، دزفول، شوشتر، ایذه و بهبهان برگزار شد و شرکتکنندگان ضمن آشنایی با مباحث نظری، در کارگاههای عملی نیز مهارتهای امدادی را بهصورت میدانی تمرین کردند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان خاطر نشان کرد: اصول کمکهای اولیه، احیای قلبی ریوی (CPR)، کنترل خونریزی، بانداژ و تثبیت اندام، ارزیابی اولیه مصدوم، و رفتار ایمن در برابر بلایای طبیعی و مخاطرات انسانساز از مهمترین محورهای آموزشی این دورهها بوده است.
دکتر عبودی مزرعی تأکید کرد: حضور نیروهای وظیفه در شرایط گوناگون خدمتی و میدانی، اهمیت بالایی در آموزش آنان ایجاد میکند؛ چرا که سربازان آموزشدیده میتوانند در شرایط اضطراری نقش مؤثری در امدادرسانی اولیه، کنترل صحنه حادثه و کاهش تلفات ایفا کنند.
وی افزود: اجرای این دورهها بهعنوان بخشی از برنامه ملی جمعیت هلالاحمر در گسترش آموزشهای همگانی، با هدف افزایش سطح آمادگی اقشار مختلف جامعه بهویژه نیروهای نظامی و انتظامی دنبال میشود و این طرح تا پایان سال در سایر یگانهای نظامی و انتظامی استان نیز ادامه خواهد داشت.
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر خوزستان در پایان یادآور شد: بیش از ۷ هزار و ۹۶۵ سرباز وظیفه در طی سال گذشته در سراسر استان خوزستان تحت آموزشهای مشابه قرار گرفتند که این روند نشاندهنده استمرار و تعهد جدی جمعیت در مسیر ترویج فرهنگ ایمنی، امداد و کاهش خطرپذیری در سطح جامعه است.