رقابت‌های کاراته جایزه بزرگ روسیه با صعود مبینا حیدری، هانا حسین‌پور و مهدی عاشوری به دیدار پایانی و راهیابی مهدی خدابخشی، حنانه صالحی و مهرنگار احمدی به پیکار رده بندی پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های بین‌المللی (جایزه بزرگ) روسیه نمایندگان کشورمان به روی تاتامی رفتند که ثمره آنها حضور سه ملی پوش در فینال و ۳ ملی پوش در رده بندی بود.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، مبینا حیدری و هانا حسین پور و در وزن ۸۴+ کیلوگرم، مهدی عاشوری نمایندگان ایران در فینال خواهند بود. مهدی خدابخشی در وزن ۸۴-، حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم و مهرنگار احمدی در وزن ۶۱- کیلوگرم نیز برای کسب مدال برنز تلاش می‌کنند.

نتایج کسب شده نمایندگان ایران به شرح زیر است:

در وزن ۶۸- کیلوگرم، در گروه سه مبینا حیدری ۳ بر ۲ جانا الغفاری از مصر را برد. سپس ۵ بر صفر فریدووا بیکمولینا از روسیه را شکست داد و در مبارزه سوم، ۸ بر ۲ آرینا سوگلیوونا از روسیه را مغلوب کرد.

حیدری با کسب ۳ پیروزی به عنوان نفر اول گروه راهی مرحله حذفی شد. در یک چهارم نهایی، ۸ بر صفر بیکمتوا از روسیه را برد و راهی نیمه نهایی شد. حیدری در این دیدار ۶ بر ۲ بویلی کوا از روسیه را با شکست بدرقه کرد و فینالیست شد.

در همین وزن و در گروه ۵، هانا حسین پور اولین بازی را ۴ بر صفر مقابل آنا کودریاکسوا از روسیه پیروز شد. در ادامه ۲ بر صفر از سد سزانا گاگیوا از روسیه گذشت و در سومین دیدار ۶ بر صفر آنیتا ماکیان از ارمنستان را مغلوب کرد و راهی مرحله حذفی شد. در این مرحله ۷ بر ۴ مشکوا از روسیه را برد و راهی نیمه نهایی شد.

او در نیمه نهایی ۴ بر صفر کرستوویک از صربستان را مغلوب کرد و راهی فینال رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه شد. فینال این وزن بین حیدری و هانا حسین پور دیگر نماینده کشورمان برگزار خواهد شد. این دومین فینال تمام ایرانی در این دوره از رقابت هاست.

در وزن ۸۴+ کیلوگرم و در گروه ۸ مهدی عاشوری ابتدا ۷ بر صفر میرجاخون خیاتوف از ازبکستان را برد و سپس پس از تساوی ۳ بر ۳ مقابل ماکار گلووین از روسیه برنده تاتامی شد تا با کسب ۲ پیروزی به عنوان نفر اول گروه راهی مرحله حذفی شد.

در مرحله حذفی (یک چهارم نهایی) ۴ بر ۲ تارناکین از قزاقستان را برد و در نیمه نهایی ۴ بر یک کودزیماو از بلاروس را مغلوب کرد و راهی فینال سنگین وزن آقایان در رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه شد.

در وزن ۸۴- کیلوگرم در گروه سه، مهدی خدابخشی نماینده تیم ایران بود. او ابتدا ۴ بر ۲ اگاپیدیس از روسیه را برد. سپس ۸ بر صفر بوبروو از روسیه را مغلوب کرد و در ادامه با نتیجه ۴ بر صفر از سد یانچیتس از بلاروس گذشت تا با کسب ۳ پیروزی به عنوان نفر اول مرحله گروهی، راهی مرحله حذفی شود.

در مرحله یک چهارم نهایی،۹ بر ۷ کورمانوو از روسیه را برد، اما در دیدار نیمه نهایی، ۸ بر ۳ برابر فالح میدون الجزایری نتیجه را واگذار کرده و به مبارزه رده بندی رسید.

در وزن ۶۱- کیلوگرم و در گروه شش، مهرنگار احمدی در اولین دیدار پس از تساوی ۴ بر ۴ مقابل نونا فیلیپو از روسیه با رای داوران برنده تاتامی شد. در دومین مبارزه هم به مصاف داریا چیژیکوا از روسیه رفت و پس از تساوی ۶ بر ۶ با رای داوران برنده مسابقه شد. در ادامه موفق شد ۴ بر صفر ابدریموا از ازبکستان را شکست دهد و از مرحله گروهی صعود کند.

احمدی در مرحله حذفی نتیجه را ۳ بر ۲ به وفا محجوب از تونس واگذار کرد و با توجه به راهیابی حریف تونسی به فینال، احمدی هم به جدول شانس مجدد رفت و موفق شد کارینا خوخلوآ از روسیه را ۶ بر ۲ شکست دهد و به دیدار رده بندی برسد.

در وزن ۶۸+کیلوگرم در گروه ۲، حنانه صالحی ۴ بر صفر آندرنا مشالیکنا از روسیه را مغلوب کرد و در ادامه ۱۱ بر مریم آجارای از مراکش را شکست داد و راهی مرحله حذفی شد. در این مرحله ۶ بر ۵ مقابل سوفیا برولتسوا از قزاقستان شکست خورد و به جدول شانس مجدد رفت و ۶ بر ۴ بر مالاخاوا از بلاروس پیروز شد و راهی دیدار رده بندی شد و امروز بخت خود را برای کسب نشان برنز امتحان خواهد کرد.

در کاتای انفرادی، علیرضا ندیمی با یک برد و دو باخت، در وزن ۶۱- کیلوگرم، پریا علیزاده با یک برد و دو باخت دیگر نمایندگان کشورمان بودند که نتوانستند از گروه خود صعود کنند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

همچنین در وزن ۸۴+ کیلوگرم، مهدی گنج‌زاده با ۲ برد و یک باخت نتوانست از مرحله گروهی صعود کند، اما با راهیابی حریف وی به فینال، گنج زاده به جدول شانس مجدد رفت، اما ۹ بر ۶ نتیجه را به حریف قزاقستانی واگذار کرد و دستش از رسیدن به مدال خالی ماند.

گفتنی است، در روز نخست این رقابت‌ها نیز کاراته‌کا‌های کشورمان عملکرد درخشانی از خود به‌جا گذاشتند؛ ملیکا عزتی در کاتای انفرادی، فاطمه سعادتی و فاطمه‌زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم و معصومه محسنیان در وزن ۵۰- کیلوگرم موفق به راهیابی به فینال شدند.

همچنین امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم و ابوالفضل همدم‌جو در وزن ۶۰- کیلوگرم برای کسب مدال برنز به میدان خواهند رفت.

در این رقابت‌ها ۳۶۱ کاراته‌کا از ۴۴ کشور شرکت کرده‌اند.