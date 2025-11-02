به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در جمع فعالان اقتصادی استان اصفهان گفت: قیمت‌گذاری دستوری موجب کاهش سرعت بازگشت ارز صادراتی شده ، صادرکنندگان مخالف بازگرداندن ارز نیستند، اما انتظار دارند این فرایند به‌ شکل عادلانه و اقتصادی اجرا شود تا واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز دچار اختلال نشوند.

امیر روشن‌بخش قنبری افزود: سال گذشته حدود ۵۰.۸ میلیارد دلار صادرات داشتیم که بیش از ۳۰ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای خام و نیمه‌خام شامل گاز، مواد معدنی و فلزات بوده است.

وی ادامه داد: تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار از صادرات کشور به کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق و افغانستان اختصاص یافته، به طوری که مزیت جغرافیایی ایران نقش می تواند نقش کلیدی این حوزه داشته باشد .

امیر روشن‌بخش قنبری با بیان اینکه «زمان عبور از صادرات سنتی و حرکت به سوی صادرات حرفه‌ای، ارزش‌افزا و دانش‌محور فرا رسیده است» افزود: صادرکنندگان ایرانی در شرایط دشوار اقتصادی، با مجاهدت و ایثار، ستون‌های پایدار اقتصاد کشور هستند و باید مسیر توسعه تجارت خارجی با نگاه علمی و واقع‌بینانه اصلاح شود.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: امروز صادرات کشور همچنان «سنتی» و مبتنی بر تجربه فردی است، در حالی‌که باید با مطالعات بازار، شناخت دقیق کشورهای هدف و تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات، به سمت صادرات حرفه‌ای حرکت کنیم.

وی با اشاره به جایگاه اصفهان در تجارت خارجی گفت: سرانه صادرات در اصفهان حدود ۸۰۰ دلار به ازای هر نفر است که بالاتر از میانگین کشوری (حدود ۶۵۰ دلار) است و این نشان می‌دهد اصفهان گامی جلوتر از بسیاری استان‌ها در صادرات قرار دارد و ظرفیت تبدیل‌شدن به «پایتخت تجاری فولاد کشور» را دارد.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران از آمادگی سازمان توسعه تجارت برای همکاری در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی استان اصفهان خبر داد و افزود: این رویداد می‌تواند فرصتی باشد تا رایزنان اقتصادی و هیئت‌های تجاری کشورهای هدف با ظرفیت‌های واقعی صنعت و تجارت اصفهان آشنا شوند.