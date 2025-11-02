به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر نوراله زاده امروز در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه «فر ایران» درباره برنامه‌ها و تسهیلات این صندوق برای محصولات حاضر در نمایشگاه گفت: صندوق نوآوری تسهیلات ویژه‌ای برای محصولات دانش‌بنیان در نظر گرفته است تا فرآیند توسعه و تولید آن‌ها سریع‌تر انجام شود. شرکت‌هایی که محصولاتشان آماده نمونه‌سازی و تجاری‌سازی هستند، می‌توانند سریع‌تر از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند. در حال حاضر این برنامه‌ها شامل ۸۰ محصول حاضر در نمایشگاه می‌شود.

وی افزود: هدف از این سیاست‌ها افزایش ظرفیت تولید و حجم تجاری‌سازی محصولات پس از نمایشگاه است و سقف حمایت‌ها بسته به نیاز شرکت‌ها تا ۱۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

تمرکز بر محصولات استراتژیک

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان این مطلب که انتخاب محصولات بر اساس شاخص‌های استراتژیک کشور انجام شده است، گفت: این شاخص‌ها شامل کاهش وابستگی به ارز، رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی و توجه به چالش‌های حوزه پزشکی هستند.

وی همچنین یادآور شد: بسیاری از محصولات حوزه پزشکی در نمایشگاه فر ایران، برای نخستین بار در کشور تولید شده و پیش‌تر وارداتی بودند. هدف صندوق افزایش تولید داخلی و کاهش واردات است تا نیاز بازار داخلی به این محصولات برطرف شود.

توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تأمین مالی

نوراله‌زاده گفت: سهم فعلی اقتصاد دانش‌بنیان کمتر از یک درصد است و هدف صندوق رسیدن به سهم ۷ درصدی است. برای تحقق این هدف، برنامه‌های حمایتی صندوق تا ده برابر تقویت و بیشتر شده‌اند. تمرکز صندوق بر دو محور است: افزایش ظرفیت حمایتی اکوسیستم و تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: نخستین اقدام صندوق، انتشار اوراق توسعه فناوری سپرده خاص با مجوز بانک مرکزی است. این اوراق از طریق بانک‌های عامل در هفته‌های آینده منتشر می‌شوند و ۱۰۰ درصد منابع حاصل صرف توسعه فناوری در کشور خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این، صندوق در حال طراحی اوراق توسعه فناوری در بازار سرمایه است و امیدواریم با همکاری سازمان بورس، مجوز لازم را دریافت و این اوراق را منتشر کند.

حمایت‌های صندوق تنها محدود به تولید نیست

وی افزود: حمایت‌های صندوق تنها محدود به تولید نیست و شامل نمونه‌سازی محصولات و حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی نیز می‌شود. این برنامه امکان حضور فعال در بازار داخلی و بین‌المللی را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند.

نوراله‌زاده در پایان برنامه‌های حمایتی صندوق را با هدف توسعه ظرفیت تولید، افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان و کاهش وابستگی به واردات معرفی کرد و گفت: برنامه ما تمرکز بر محصولات استراتژیک و نوآورانه است که قادر به پاسخگویی به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور هستند.