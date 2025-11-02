رئیس جمهور با ابراز صمیمانه‌ترین تبریکات خود، به مناسبت فرارسیدن هفتاد و یکمین سالروز آغاز انقلاب آزادی بخش و روز ملی الجزایر، به رئیس جمهور و مردم این کشور گفت: اطمینان دارم در سایه پیوند‌های تاریخی و مشترکات دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متعدد موجود، شاهد گسترش بیش از پیش روابط در راستای منافع و مصالح دو ملت خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی با تبریک فرارسیدن هفتاد و یکمین سالروز آغاز انقلاب آزادیبخش و روز ملی الجزایر به آقای «عبدالمجید تبون» و مردم این کشور تصریح کرد: روحیه استعمار ستیزی، استقلال‌طلبی و رشادت‌های مردم و رهبران الجزایر طی دهه‌ها مبارزه آزادی‌خواهانه علیه استعمار، همواره منبعی الهام‌بخش برای ملت‌ها و رهبران آزادی‌خواه جهان بوده است.