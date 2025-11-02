به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، «یوم‌الله سیزده آبان»، نقطه کانونی تقابل گفتمانی جمهوری اسلامی با نظام سلطه جهانی و یادآور حماسه دانش‌آموزان و دانشجویان پیشتاز عرصه انقلاب است، غیورمردانی که به‌تأسی از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (قدس‌الله‌نفس‌الزکیه) این روز را به معیار عزت و ایستادگی تبدیل ساختند.

سیزدهم آبان ماه با عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» در سه مقطع مهم از تاریخ انقلاب، شاهد وقایعی است که در هر کدام رد پای استکبار را می‌توان به خوبی در آن مشاهده کرد.

تبعید حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پی اعتراض به قرارداد ننگین کاپیتولاسیون، شهادت مظلومانه جمعی از دانش آموزان در سال ۱۳۵۷ توسط مأموران پهلوی و تسخیر شرافتمندانه لانه جاسوسی شیطان بزرگ توسط دانشجویان، سه اتفاقی است که یادآور روح تعدی، تجاوز و خوی استکباری آمریکا از طریق مداخله در امور داخلی ایران است.

این مقابله توسط آمریکای جهانخوار و دیگر ایادی استکبار همواره با تحریم سیاسی، اقتصادی، تهاجم فرهنگی و تجهیز دشمنان جمهوری اسلامی ادامه داشته است که در آخرین جنایت آشکار می‌توان به تجاوز رذیلانه آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران اسلامی اشاره کرد که به لطف الهی، راه به جایی نبرد و خللی در استواری ملت ایران ایجاد نکرد و ان شاء الله با خیزش ملت‌های آزاده که آگاهی و بیداری جدیدی در جهان را به نمایش گذاشته است شاهد پایان دوران ظلم و استکبار گرایی خواهیم بود.

اکنون در استمرار زنده نگه داشتن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که امسال مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم از تمامی اقشار مردم بصیر و انقلابی دعوت می‌نماید تا با عمل به وظیفه دینی و انقلابی و با حضور با شکوه خود همراه با اقامه عزای حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها یگانه بانوی مبارزه با ظلم و استکبار، انزجار و بیزاری خود از دشمن شماره یک بشریت و امنیت جهانی را به نمایش بگذارند.