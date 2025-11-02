مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: ساماندهی فاضلاب کرمانشاه نیازمند ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

به گزارش خبرگزارس صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا داودی گفت: ساماندهی فاضلاب شهر کرمانشاه شامل اجرای تصفیه‌خانه‌ها، شبکه جمع‌آوری فاضلاب و بازسازی تاسیسات موجود است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲ درصد فاضلاب تولیدی شهر کرمانشاه وارد مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب کرمانشاه می‌شود افزود: ۶۸ درصد بقیه وارد رودخانه‌های قره‌سو و آبشوران می‌شود.

داودی از تصفیه فاضلاب جمعیت ۳۲۴ هزار نفری شهر کرمانشاه در مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر خبر داد و افزود: در حال حاضر فاضلاب حدود ۷۴۰ هزار نفر دیگر تصفیه نمی‌شود که برای تصفیه این میزان فاضلاب نیازمند احداث دو مدول تصفیه‌خانه دیگر هر یک با ظرفیت ۴۰۰ هزار نفر هستیم.

در حال حاضر یک میلیون و ۶۴ هزار نفر در شهر کرمانشاه تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند که ۷۴ درصد از این جمعیت از شبکه فاضلاب مدرن و ۲۶ درصد از شبکه فاضلاب سنتی برخوردارند.