بسیج حقوقدانان به‌عنوان یک تشکیلات تخصصی و مردمی انقلاب اسلامی، در مسیر تحقق عدالت و خدمت‌رسانی حقوقی فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور در افتتاحیه دوره توانمندسازی مدیران و حقوق‌یاران بسیج حقوقدانان کشور که عصر دیروز (۱۰ آبان) در مشهد برگزار شد، با اشاره به اجرای طرح‌های تخصصی عدالت‌گستر در سراسر کشور، گفت: این سازمان با فعالیت جهادی، در حل مشکلات حقوقی مردم نقش مؤثری ایفا کرده است.

رسول بهرامی‌پور افزود: این سازمان با استفاده از ظرفیت نخبگان حقوقی، قضات، وکلا، کارشناسان و سردفتران بسیجی، تلاش دارد تا در قالب طرح «جهاد ملی حقوقی» در مساجد، محلات و مدارس حضور فعال داشته باشد و با مبارزه با فقر حقوقی، ارتقای فرهنگ حقوقی و آموزش همگانی، زمینه عدالت اجتماعی را در جامعه گسترش دهد.

او تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مهم بسیج حقوقدانان، برگزاری میز‌های خدمت در سراسر کشور است که با هدف گره‌گشایی از مشکلات مردم و مشاوره حقوقی رایگان به‌ویژه در مناطق محروم برگزار می‌شود.

بهرامی‌پور بیان داشت: در این میز‌های خدمت، تیم‌های تخصصی متشکل از قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی بسیجی با رویکرد جهادی به حل مشکلات مردم می‌پردازند و در بسیاری از موارد، پرونده‌های قضایی بدون ارجاع به دادگاه، از طریق سازش و گفت‌و‌گو حل و فصل می‌شود.

وی یادآور شد: فقط در سال گذشته، حدود شش هزار نفر از زندانیان معسر سراسر کشور با مشارکت و پیگیری‌های بسیج حقوقدانان آزاد شدند که این امر نمونه‌ای روشن از خدمات جهادی این مجموعه است.

مسئول بسیج حقوقدانان کشور گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و مردمی، این روند خدمت‌رسانی در مسیر عدالت‌گستری و حمایت از اقشار محروم تداوم خواهد داشت.