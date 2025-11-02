رئیس جمهور بنا به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با صدور حکمی آقایان علی‌اصغر قائمی و حسین ریاضی را به عنوان اعضای شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب آقایان علی‌اصغر قائمی و حسین ریاضی به عنوان اعضای شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تصریح کرد: امید است با مشارکت اعضای محترم و حضور موثر در جلسات شورا، نسبت به اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و فراهم نمودن زمینه‌های گسترش کاربرد‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اهتمام حداکثری مصروف دارید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای علی اصغر قائمی

جناب آقای حسین ریاضی

در اجرای بند (۱۸) ماده (۴) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب ۲۶ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظر به مراتب تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با مشارکت اعضای محترم و حضور موثر در جلسات شورا، نسبت به اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و فراهم نمودن زمینه‌های گسترش کاربرد‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اهتمام حداکثری مصروف دارید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران