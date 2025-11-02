به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر آموزش و پرورش سردشت، از برگزاری آزمون غربالگری دانش‌آموزان در دو آموزشگاه شاهد و پروین اعتصامی این شهرستان خبر داد و گفت: این آزمون با هدف روان‌شناختی دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

عثمان محمودپوری، افزود: در مجموع ۹ هزار نفر از دانش‌آموزان در این طرح شرکت دارند. این طرح با هدف مراقبت از دانش‌آموزان در برابر رفتار‌های پرخطر، آسیب‌های اجتماعی و جرائم از طریق مداخله به‌موقع و مؤثر اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: در این طرح، پایه‌های متوسطه اول و دوم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و اطلاعات مربوط به دانش‌آموزان از طریق شیوه خوداظهاری و همچنین معلمان منتخب که بیشترین ساعات تدریس را با دانش‌آموزان دارند، جمع‌آوری می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش سردشت در پایان گفت: شهرستان سردشت در حال حاضر ۲۵ هزار و ۶۷۱ دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.