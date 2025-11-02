فرماندار میاندوآب به اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ارائه طرح نهایی منطقه گردشگری در جوار پل تاتائو فرصتی یک ماهه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه پیگیری طرح ساماندهی ساحل سیمینه رود و ایجاد محوطه تفریحی در محدوده پل تاتائو به ریاست فرماندار میاندوآب برگزار شد

فرماندار میاندوآب در این جلسه با گله مندی از طرح ارائه شده گفت: برای ایجاد منطقه گردشگری و ساماندهی ساحل سیمینه رود نیازمند طرحی تخصصی هستیم، متأسفانه طرح فعلی مشکلاتی همچون؛ عدم پیش بینی مسیر امن رفت و برگشت بازدید کنندگان، پارکینگ، جانمایی امکانات رفاهی و ترافیک داشته و قابلیت اجرایی ندارد.

امیر تیموری افزود : اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با برگزاری جلسات تخصصی، در یک ماه نواقصایجاد محوطه تفریحی و مشکلات این طرح را رفع نموده و طرح نهایی را ارائه دهد.

فرماندار میاندوآب بر لزوم همکاری و هماهنگی بین ادارات و نهاد‌ها و مشارکت تشکل‌های مردم نهاد در این زمینه تاکید کرد.