به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،معاون طرح و برنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: حوزه انرژی در جامعه مثل خون در بدن انسان است و ما باید از منابع انرژی صیانت و حفاظت کنیم.

کرمی در بازدید از شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان کهگیلویه و بویراحمد برای ارزیابی وضعیت پدافندی این شرکت گفت: در این بازدید، دستورالعمل‌های سازمان پدافند غیرعامل از جمله دستورالعمل شهید باکری با هدف حفاظت از زیرساخت‌ها، دستورالعمل شهید بروجردی در حوزه شیمیایی و دستورالعمل شهید زاهدی در حوزه سایبری از مرحله ابلاغ تا مرحله آموزش و پیاده‌سازی می‌شود.

فرهاد کرمی افزود: الزامات پدافند غیرعامل همانگونه که برای دستگاه‌های اجرایی مهم است، برای مردم هم بسیار مهم است تا درگیر اتفاقات ناگوار نشوند.

کرمی با بیان اینکه در حوزه انرژی دستورالعمل‌های ۱۲گانه تدوین شده است، اضافه کرد: ۹ مورد قبل از دفاع مقدس ۱۲ روز با رژیم صهیونیستی و سه مورد بعد از آن تدوین و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: این سازمان هم در بعد سیاست‌گذاری و تهیه و تدوین الزامات و هم اجرا در دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها، زحمات زیادی برای برطرف شدن این اتفاقات متحمل شده است.

معاون طرح و برنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ارزیابی از وضعیت پدافندی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: وضعیت پدافندی این شرکت در دو بعد یکی مدیریتی و صیانت و دیگری در خصوص تهیه مخزن آب پشتیبان انبار نفت که به نحو احسن انجام شده ارزیابی شد.

کرمی با ارزیابی از وضعیت جانمایی این شرکت و وجود دو جایگاه پمپ بنزین و CNGبه مخاطرات پیش روی این شرکت اشاره کرد و افزود: این مخاطرات هم در کوتاه‌مدت برای تامین ایمنی و هم در بلندمدت نسبت به مخازن نفتی قابل بررسی است تا از حوادث و خطرات احتمالی جلوگیری شود.