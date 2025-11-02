دعوت از مردم قم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مردم بصیر و انقلابی استان به ویژه دانش آموزان برای حضور باشکوه و دشمن شکن در مراسم یوم الله ۱۳ آبان دعوت کرد.