شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با صدور اطلاعیهای از عموم مردم بصیر و انقلابی استان به ویژه دانش آموزان برای حضور باشکوه و دشمن شکن در مراسم یوم الله ۱۳ آبان دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، زمان برگزاری مراسم سه شنبه ۱۳ آبان ساعت ۸:۳۰ صبح است که آغاز مراسم با اقامه عزای سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی با حضور دانش آموزان خواهد بود.
ساعت ۹:۳۰ هم حرکت به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضور صحن حضرت امام رضا علیه السلام ادامه مراسم راهپیمایی است.