مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما از سرقت کابل فیبر نوری در زیرپل تجن ساری خبر داد و گفت: این حادثه موجب ایجاد اختلال در شبکه ارتباطی شرق استان شده است.

اعزی افزود: سرقت کابل فیبر نوری در زیرپل تجن ساری باعث ایجاد اختلال در خدمات ارتباطی شرق استان شده و تیم‌های فنی ما در حال انجام عملیات تعمیر و بازسازی هستند.

وی با اشاره به تکرار چنین حوادثی در استان افزود: امسال سارقان و متخلفان ۱۹ بار به شبکه مخابراتی استان خسارت وارد کرده‌اند که برآورد ریالی آن بیش از ۵۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل ارتباطات مازندران با بیان اینکه این اقدامات خلافکارانه علاوه بر خسارت مالی، اختلالات گسترده‌ای در خدمات ارتباطی برای مردم ایجاد می‌کند، بر لزوم برخورد قضایی با سارقان تجهیزات ارتباطی تأکید کرد.