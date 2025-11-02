پایتخت ایالت شمال دارفور در سودان، پس از ۱۸ ماه محاصره سرانجام به دست نیرو‌های واکنش سریع سقوط کرد و ۱۷۷ هزار سودانی در شهری سوخته، محاصره شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهر الفاشر، پایتخت ایالت شمال دارفور در سودان، پس از ۱۸ ماه محاصره سرانجام به دست نیرو‌های واکنش سریع سقوط کرد. با سقوط این شهر، سودان عملاً به دو بخش تقسیم شد: شرق در اختیار ارتش و غرب در کنترل نیرو‌های واکنش سریع. همچنین، الفاشر تنها به دلیل اختلافات درونی سقوط نکرد بلکه بازیگران منطقه‌ای نیز در این مسئله نقشی مهم ایفا کردند.

درگیری‌های مسلحانه در سودان از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲) میان ارتش به فرماندهی «عبدالفتاح البرهان» و نیرو‌های پشتیبانی سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» ملقب به «حمیدتی» بر سر قدرت و تنش در ارتباط با چگونگی ادغام نیرو‌های پشتیبانی سریع در ارتش پس از کودتای سال ۲۰۲۱ شروع شد و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن تاکنون ثمری نداشته است.

در روز‌های گذشته و پس از تصرف شهر الفاشر در غرب سودان توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع، مقامات خارطوم، سازمان ملل و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، نیرو‌های پشتیبانی سریع را به ارتکاب «کشتار‌ها و نقض گسترده حقوق بشر علیه غیرنظامیان» در شهر این شهر متهم کردند.

این اتهامات شامل اعدام‌های میدانی، بازداشت‌ها و کوچ اجباری اهالی است این در حالی است که نیرو‌های پشتیبانی سریع این اتهامات را رد کرده‌اند.

۳۰۰ زن طی دو روز کشته شدند

وزیر امور رفاه اجتماعی دولت سودان فاش کرد که طی فقط ۴۸ ساعت نخست ورود نیرو‌های پشتیبانی سریع به الفاشر، ۳۰۰ زن کشته شدند.

سلیمی اسحاق وزیر دولت در امور رفاه اجتماعی سودان، فاش کرد که نیرو‌های پشتیبانی سریع طی دو روز نخست ورودشان به شهر الفاشر، مرکز ایالت شمال دارفور در غرب سودان، ۳۰۰ زن را به قتل رسانده‌اند.

او تأکید کرد: این زنان قربانی تجاوز جنسی، شکنجه و خشونت شده‌اند.

خبرگزاری آناتولی به نقل از اسحاق نوشت: «هر کسی که از الفاشر به سمت منطقه طویلة در شمال دارفور حرکت کند، در معرض خطر قرار دارد، زیرا مسیر الفاشر-طویلة به جاده‌ای مرگبار تبدیل شده است».

او افزود: خانواده‌هایی هنوز در الفاشر مانده‌اند و در معرض، شکنجه، تحقیر و خشونت جنسی قرار دارند.

به گفته او، «آنچه در الفاشر رخ داده، پاکسازی قومی سازمان‌یافته و جنایتی بزرگ است که همه با سکوت خود در آن شریک‌اند».

سازمان «پزشکان بدون مرز» نیز هشدار داده که هزاران غیرنظامی در الفاشر از خروج منع شده‌اند و جانشان در خطر است. این سازمان از «کشتار جمعی» در این شهر خبر داده و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف «حمام خون» شده است.