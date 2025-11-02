رئیس پلیس آگاهی شهرستان اردکان: سارقی که در شهر‌های یزد و طبس دست به سرقت منزل زده بود در اردکان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرگرد محسن کردی گفت: ماموران پلیس هنگام گشت زنی در خیابان حضرت زینب، به فردی که اطراف منازل تردد داشت، مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران، هنگامی که متهم قصد سرقت از یک خانه را داشت او را دستگیر و به اداره پلیس انتقال دادند.

رئیس پلیس آگاهی شهرستان اردکان گفت: متهم در پلیس آگاهی به یک فقره سرقت در یزد و همچنین پنج فقره سرقت منزل در شهرستان طبس اعتراف و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.