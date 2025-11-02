به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دپوی سوخت قاچاق در یک انبار در حاشیه شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی اهواز قرار گرفت.

وی افزود: پس از شناسایی منزل مذکور و هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از آن محل چندین بشکه ۲۰۰ لیتری و ۲ تانکر بزرگ جمعا به میزان ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، بیان کرد: مبارزه جدّی با قاچاق کالا و سوخت جزء اولویت‌های اصلی پلیس بوده و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه دپو و یا قاچاق کالا و سوخت مراتب را به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.