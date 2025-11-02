استاندار اردبیل گفت: با تدوین برنامه‌های فنی، تخصصی و کارشناسی، تاب‌آوری استان اردبیل در شرایط بحرانی ارتقا خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه اظهار کرد: در مانور تمام‌عیار استان اردبیل به نام صلابت سبلان که روز گذشته در شهرستان خلخال برگزار شد، این مانور با ارزیابی توان امدادی و خدماتی در زلزله فرضی با قدرت ۶/۷ ریشتر بود که تمامی دستگاه‌های امداد و نجات، اجرایی و انتظامی و امنیتی حضور پیدا کرده و عملکرد دستگاه‌ها به شکل فنی و تخصصی بررسی شد.

وی افزود: زلزله جزو شرایط بحرانی خاص محسوب می‌شود به دلیل اولویت نجات جان انسان‌ها در اولین دقایق حادثه، عملکرد سریع دستگاه‌های مربوطه بسیار مهم و حیاتی است و این مسئله جزو محور‌های اصلی مانور صلابت سبلان بود.

استاندار اردبیل گفت: کلیه دستگاه‌های دخیل در بحران، باید آموزش‌های تئوری و میدانی عمومی و تخصصی مستمری در دستور کار داشته باشند تا چابکی و آمادگی لازم جهت پاسخ سریع به بحران در هر مقطع فصلی در بالاترین سطح خود باشد، رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در این مانور به شکل کامل بررسی و احصا شد و با برنامه‌ریزی‌های لازم، شرایط تاب‌آوری استان اردبیل در بحران‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

امامی یگانه گفت: در مانور تمام‌عیار استان اردبیل با عنوان صلابت سبلان، استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان، گلستان و شهرداری منطقه ۹ تهران به‌عنوان استان‌های معین، مشارکت مناسبی داشتند.

وی ادامه داد: تأمین امنیت منطقه بحرانی، تأمین و ارسال امکانات موردنیاز با همکاری دستگاه‌های استان اردبیل و سایر استان‌های هم‌جوار جزو محور‌های مانور تمام‌عیار صلابت سبلان بود که توان لجستیکی، تأمین امکانات و تجهیزات موردنیاز و آمادگی نیرو‌های امدادی و خدماتی استان اردبیل، با ارزیابی‌های لازم، در سطح خوب قرار گرفت.

استاندار اردبیل تشریح کرد: آموزش و افزایش آگاهی مردم استان اردبیل در هنگام وقوع بحران‌هایی همچون زلزله، باید افزایش پیدا کند و دستگاه‌های مربوطه در این حوزه، اقدامات لازم را باید در دستور کار داشته باشند، دستگاه‌های دخیل در حوزه مجوز‌های ساخت‌وساز شهری باید شرایط و قوانین لازم برای ساختمان‌ها را به جد رعایت کنند.