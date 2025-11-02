به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لور بکوئو (Laure Beccuau) دادستان پاریس در این زمینه اظهار داشت که مظمنونان در بازداشت موقت به سر می‌برند. پیشتر نیز پنج نفر به اتهام ورود به گالری آپولو در روز یکشنبه (۱۹ اکتبر/ ۲۷ مهر) برای سرقت هشت قطعه جواهر، بازداشت شده بودند که با اعلام دادستانی سه تن از آنان آزاد شدند.

مظنون جدید که مردی ۳۸ ساله است به صورت رسمی به «سرقت سازمان‌یافته و توطئه برای ارتکاب سرقت سازمان‌یافته» متهم شده است. طبق اطلاعات پلیس و دادگستری، این فرد ظاهراً در جریان فرار سارقان پس از سرقت جواهرات لوور کمک کرده و هدایتگر اسکوتر بوده است. جلسه دادرسی او در روز‌های آینده در حضور قاضی برگزار خواهد شد.

زن بازداشت شده به «همدستی در سرقت انجام شده توسط یک باند سازمان‌یافته و توطئه جنایی برای ارتکاب سرقت توسط یک باند سازمان‌یافته» متهم شده است. طبق اطلاعات پلیس و دادگستری، او شریک یکی از چهار مرد مظنون به شرکت در سرقت موزه لوور است.

قاضی هنگام صدور دستور بازداشت پیش از محاکمه، به تایید «دی ان‌ای» اشاره و دلیل حبس را «خطر تبانی» و «اخلال در نظم عمومی» اعلام کرد. به گفته وکیل متهم، این زن «در این مرحله اتهامات علیه خود را به شدت رد می‌کند».

دفتر دادستانی پاریس اعلام که این دو مظنون در بازجویی‌های خود در بازداشت پلیس و حضور اولیه در دادگاه، هرگونه دخالت در این سرقت را انکار کردند.

این منبع قضائی همچنین تایید کرد که سه تن از پنج متهمی که روز چهارشنبه به عنوان بخشی از تحقیقات فوق‌العاده در مورد سرقت هشت جواهر سلطنتی فرانسه، به ارزش تخمینی ۸۸ میلیون یورو، از بزرگترین موزه جهان دستگیر شده بودند، آزاد شدند.

وکلای متهمان آزاد شده از «موج بازداشت‌ها» در ارتباط با این پرونده ابراز تاسف کرده‌اند. جواهراتی که به سرقت رفته هنوز مفقود است.

موزه لوور به عنوان بزرگترین و پربازدیدترین موزه جهان، صبح یکشنبه گذشته هدف سرقت مسلحانه قرار گرفت. این سرقت که این نوع آن که بسیار سریع و به گفته وزیر فرهنگ ۴ و به گفته وزیر کشور فرانسه ۷ دقیقه صورت گرفت، فرانسه را از حیث نوع عملیات و اهمیت و ارزش اقلام به سرقت رفته، شوکه کرد.

اشیای به سرقت رفته هشت قطعه از جواهرات متعلق به ناپلئون سوم و ملکه اوژنی بودند که «بی‌قیمت» ارزیابی می‌شدند.