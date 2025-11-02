به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان نطنز به همراه شماری از مسئولان شهرستان در بازدید از واحد‌های تولیدی در شهرک صنعتی اوره نطنز گفت: خودکفایی در تأمین مواد اولیه و کاهش وابستگی به خارج از کشور از طریق بهره‌گیری از مهندسی معکوس در ساخت برخی تجهیزات مورد نیاز، از مهم‌ترین ویژگی‌های این واحد‌ها است.

محمد کیهانی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان افزود: نه تنها نباید در مسیر تولید مانع‌تراشی کرد، بلکه باید با تسهیل فرآیند‌ها و رفع موانع، به ایجاد سرعت در چرخه تولید کمک کرد تا شاهد پویایی بیشتر در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی باشیم.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در بهبود فضای کسب وکار گفت: مدیران دستگاه‌های متولی باید تصمیم و اقدام‌های خود را برای تسهیل سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد امید در فضای تولید اتخاذ کنند.