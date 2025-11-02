مدیر بیمارستان التحریر جزئیاتی از جنایتگری و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و وضعیت پیکر شهدای غزه را فاش کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیر بیمارستان التحریر واقع در مجتمع پزشکی ناصر «احمد الفرا» امروز از وضعیت پیکر شهدای غزه خبر داد و گفت: اجساد قابل شناسایی نبوده و وضعیت اسف‌باری داشته‌اند.

احمد الفرا خاطر نشان کرد: از هر هفت جسد، تنها یک جسد قابل شناسایی است، زیرا شناسایی آنها دشوار است مگر برای کسانی که نشانه‌های متمایز قبلی دارند.

وی افزود: برخی اجساد نشانه‌هایی از شکنجه دارند که تا حد تغییر چهره پیش رفته است و از داخل با پنبه پر شده‌اند که این به معنای سرقت اعضای شهداء توسط اشغالگران است.

علائم شکنجه با میله‌های آهنی داغ روی شکم دیده شده که باعث سوختگی شدید قبل از مرگ شده است.