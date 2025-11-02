رایزنی برای تشکیل اتحادیه کاراته کشورهای حاشیه دریای خزر در روسیه
رئیس فدراسیون کاراته کشورمان در حاشیه رقابتهای بینالمللی روسیه و با هدف تقویت همکاریهای منطقهای و بررسی تشکیل اتحادیه فدراسیونهای ملی کاراته کشورهای حاشیه دریای خزر، دیدارها و مذاکرات متعددی با مسئولان فدراسیونهای مختلف برگزار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته کشورمان، در حاشیه رقابتهای بینالمللی روسیه با هدف بررسی راههای ایجاد «اتحادیه فدراسیونهای ملی کاراته کشورهای حاشیه دریای خزر» دیدار و گفتوگوهایی را با مسئولان فدراسیون کاراته روسیه انجام داد.
در این نشست که با حضور رئیس و دبیر فدراسیون کاراته روسیه و امیر مهدیزاده، مربی تیم ملی کشورمان برگزار شد، طرفین درباره نحوه شکلگیری این اتحادیه تبادل نظر کردند. دکتر رهنما در این دیدار با اشاره به نقش مهم روسیه در این فرآیند اظهار داشت: پیشتر مسابقاتی تحت عنوان کشورهای حاشیه دریای مدیترانه برگزار میشد و با الگوگیری از آن، قصد داریم چنین ساختاری را میان کشورهای حاشیه دریای خزر از جمله ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان ایجاد کنیم.
وی افزود: در جریان این سفر و بنا به درخواست مقام عالی وزارت، مقرر شد موضوع گسترش این همکاریها به سطح کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه تعاملات وسیعتری فراهم شود.
رهنما همچنین از هماهنگیهای انجامشده با وزارت ورزش و گردشگری روسیه خبر داد و گفت: قرار است رئیس فدراسیون کاراته روسیه ضمن گفتوگو با رئیس فدراسیون جهانی، مقدمات تشکیل این اتحادیه را پیگیری کند. من نیز گزارش نهایی این مذاکرات را به دکتر دنیامالی ارائه خواهم داد تا در سطح وزارتخانه دنبال شود.
رئیس فدراسیون کاراته کشورمان با اشاره به حضور نماینده ارمنستان در این جلسه افزود: کشور ارمنستان نیز تمایل خود را برای عضویت در این اتحادیه اعلام کرده است.
وی در ادامه تأکید کرد: ارتباطات فنی و هماهنگی میان کشورهایی که در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و ورزشی اشتراک دارند، میتواند زمینهساز رشد و توسعه ورزش در سطح منطقه باشد. اینگونه نشستها میتواند در آینده به کسب کرسیهای بینالمللی بیشتر برای ایران کمک کند.
رهنما همچنین از دیدارهای خود با رئیس کمیته فنی فدراسیون جهانی، نایب رئیس فدراسیون کاراته آسیا، مسئولان کاراته هندوستان، ارمنستان، پاکستان، در حاشیه مسابقات خبر داد و گفت: درخشش بانوان کاراتهکای کشورمان در این رقابتها، پشتوانه ارزشمندی برای مذاکرات بینالمللی بود. همانطور که بارها گفتهام، ابتدا باید میدان را فتح کنیم، سپس مذاکره کنیم.
وی در پایان به اظهارات رئیس فدراسیون روسیه اشاره کرد و افزود: رئیس فدراسیون روسیه تأکید کرد ایران از برترین کاراتهکاهای آسیا و جهان برخوردار است و خواستار گسترش ارتباطات فنی و ورزشی میان دو کشور شد.