مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی از بهرهبرداری رسمی سامانه پکس متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در بیمارستان ثامنالائمه (ع) بجنورد و درمانگاههای تأمین اجتماعی شهرستانهای اسفراین، شیروان و گرمه و جاجرم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ دکتر ابوذر عزیزی با بیان اینکه تحقق برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۴ با هدف دسترسی عادلانه و ارتقای کیفیت خدمات درمانی از اولویتهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی است، اظهار داشت: پیادهسازی سامانه پکس متمرکز، گامی مهم در مسیر تحقق سلامت دیجیتال و توسعه زیرساختهای فناورانه نظام درمان سازمان بهشمار میرود.
دکتر عزیزی افزود: این سامانه بهعنوان یکی از طرحهای ملی شاخص در حوزه سلامت دیجیتال، با اهدافی، چون انتقال متمرکز تصاویر پزشکی بدون محدودیت زمان و مکان، یکپارچهسازی فرآیندهای ارجاع و خدمات بالینی، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، کاهش مراجعات غیرضروری و توسعه خدمات تلهمدیسین (پزشکی از راه دور) طراحی و راهاندازی شده است.
وی با اشاره به گستره خدمات تأمین اجتماعی در استان گفت: مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی در حال حاضر به بیش از ۱۱۰ هزار بیمهشده اصلی و ۳۲ هزار و ۵۰۰ مستمریبگیر خدمات درمانی ارائه میدهد و بهرهبرداری از این سامانه، نقش مهمی در بهبود کیفیت و سرعت ارائه خدمات به این جامعه گسترده خواهد داشت.
مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این سامانه هماکنون با پوشش ۱۵۵ مرکز سرویسدهنده و ۴۰۹ مرکز سرویسگیرنده از واحدهای ملکی سازمان در سراسر کشور در حال بهرهبرداری است و در دسترس پزشکان و کاربران ذیربط قرار دارد.