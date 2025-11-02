افزایش جریمه توقف کامیونهای سنگین درمعابر شهر یزد تا ۲۵۰ هزار تومان
رئیس پلیس راهور استان یزد از افزایش جریمه تردد و توقف کامیونهای سنگین در سطح شهر تا ۲۵۰ هزار تومان و ثبت ۷ نمره منفی برای رانندگان متخلف خبر داد.
سرهنگ دستوار در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
با اشاره به افزایش نارضایتی شهروندان از تردد و توقف کامیونهای سنگین در معابر شهری گفت: «برابر قانون، تردد و توقف این وسایل نقلیه در محدوده شهری ممنوع است و متخلفان مشمول جریمه میشوند.
وی ادامه داد: پیشتر مبلغ جریمه ۹۰ هزار تومان بود که با مصوبه شورای ترافیک و بر اساس ماده ۱۸، این مبلغ به ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین ۷ نمره منفی رانندگی برای رانندگان متخلف در نظر گرفته میشود.»
رئیس پلیس راهور استان یزد افزود: «در ورودیهای اصلی شهر از جمله میدان مدرس، دروازه قرآن، میدان صنعت و میدان آقابابایی مأموران ما بهصورت محسوس و نامحسوس مستقر هستند و مانع تردد کامیونهای سنگین بدون مجوز میشوند.»
به گفته رئیس پلیس راهور، توقف کامیونها در مناطق مسکونی نیز مانند تردد آنها ممنوع است و شهروندان میتوانند موارد تخلف را از طریق شماره ۱۲۰ گزارش دهند.
او تأکید کرد: «در صورت تکرار تخلف، پلاک خودرو ضبط و کارت سوخت یا کارت هوشمند راننده مسدود میشود.»
سرهنگ دستوار همچنین به پدیده مخدوش کردن یا جابهجایی پلاک برخی خودروهای سنگین اشاره کرد و گفت: «از طریق شماره شاسی و شماره موتور خودرو میتوان پلاک واقعی را شناسایی کرد و متخلفان علاوه بر جریمه، با توقیف کارت سوخت مواجه خواهند شد.»
در ادامه، طیبی، معاون امور عمرانی و زیربنایی حملونقل شهرداری یزد، با اشاره به تلاش برای ایجاد پارکینگهای ویژه کامیونها گفت: «در ورودیهای شهر از جمله فلکه چهارم آزادشهر، میدان آقابابایی و دروازه قرآن پارکینگهایی پیشبینی شده است؛ اما تعداد آنها پاسخگوی نیاز فعلی نیست. یکی از موانع جدی در توسعه این فضاها، نبود زمین تملکی مناسب در ورودیهای شهر است.»
وی خواستار همکاری پلیس راهور، راهداری و راه و شهرسازی برای اختصاص زمینهای دولتی به این منظور شد و افزود: «تا زمانی که فرهنگسازی و برخورد مؤثر با متخلفان انجام نشود، میزان جریمهها بهتنهایی نمیتواند بازدارنده باشد.»
طیبی همچنین به پارکینگ تازهتأسیس جنب کمربندی یزد اشاره کرد و گفت: «این پارکینگ کمتر از دو سال از افتتاحش میگذرد، اما با وجود ظرفیت مناسب، در برخی مواقع مورد استفاده کامل قرار نمیگیرد و بخشی از رانندگان به دلیل جریمه پایین و به صرفه بودن ترجیح میدهند در معابر یا بلوارها توقف کنند.»
وی ادامه داد: با اعمال جریمههای سنگینتر و همچنین فرهنگ سازی میتوان این مسئله را به خوبی مدیریت کرد.